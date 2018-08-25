Причеп із кавунами загорівся в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Одеській області, за межами с. Молодіжне, біля залізничного переїзду в Овідіопольському районі сталось загорання вантажного причепу із кавунами, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
За словами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло 25 серпня о 04:53.
"По прибуттю до місця виклику о 04:59 рятувальниками було виявлено загорання автомобільного причепу з кавунами на загальній площі 30 м. кв. Працівники ДСНС локалізували пожежу о 05:16 та о 05:28 її ліквідували", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС відзначили, що до ліквідації пожежі залучались 4 особи особового складу та 1 одиниця основної пожежної техніки.
Ймовірною причиною пожежі вважається необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
Як повідомляв УНН, у Мукачево сталася масштабна пожежа на складському приміщенні.