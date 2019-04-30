При пожаре на свинокомплексе в Одесской области погибли 80 свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Одесской области произошел пожар на свинокомплексе, в результате чего погибли 80 голов свиней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Так, 30 апреля в 6:43 к спасателям поступило сообщение о том, что за пределами г. Болград горит свинокомплекс.
"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит крыша корпуса свинокомплекса. Пожарные локализовали пожар в 7:16 и ликвидировали 7:38 на площади 400 м кв. В результате пожара погибло 80 голов свиней, спасено рядом расположенный корпус и 120 голов свиней", - говорится в сообщении.
На месте пожара получил отравление продуктами горения мужчина 1990 года рождения. Его госпитализировали в медучреждение.
Сейчас причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, в Киеве произошел пожар в приюте для кошек. Во время тушения удалось спасти 30 животных, но 5 котов погибли.