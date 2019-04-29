У Києві горів притулок для тварин, 5 котів загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні у Києві сталася пожежа у притулку для котів. Під час гасіння пожежі рятувальники змогли врятувати 30 тварин, але, нажаль, 5 котів загинуло. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві, передає УНН.
“Сьогодні, 29 квітня о 12:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація щодо пожежі в адміністративній будівлі на вул. Світлицкого, що у Подільському районі столиці", - повідомили у прес-службі ДСНС.
До місця події негайно виїхали рятувальники.
“По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що загоряння сталося на 1-поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі в приміщені, де був розташований притулок для котів. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі... Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 30 котів, 5 котів загинуло”, — йдеться у повідомленні.
Вогнеборці додали, що внаслідок пожежі згоріли особисті речі та клітки для тварин.
У прес-службі рятувальників повідомили, що пожежу вдалося локалізувати о 12:47, а о 12:59 — ліквідувати.
Додається, що місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві
Причина виникнення пожежі з’ясовується.
Нагадаємо, сьогодні ввечері на Рівненській АЕС відбулася пожежа, відключено 3 енергоблок.