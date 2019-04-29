У Миколаєві в один день горіли очерет та хвойна підстилка в різних районах міста

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Миколаєві загорівся очерет у мікрорайоні Намив, по вулиці Лазурна та та хвойна підстилка у Корабельному районі міста. Внаслідок загоряння очерету, вогонь поширився на площу у 300 м2. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС у Миколаївській області.