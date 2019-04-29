У Миколаєві в один день горіли очерет та хвойна підстилка в різних районах міста
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Миколаєві загорівся очерет у мікрорайоні Намив, по вулиці Лазурна та та хвойна підстилка у Корабельному районі міста. Внаслідок загоряння очерету, вогонь поширився на площу у 300 м2. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС у Миколаївській області.
“28 квітня о 19:36 за екстреним номером „101“ надійшла інформація про пожежу очерету на території берегової лінії мікрорайону Намив по вул. Лазурній м. Миколаєва До місця прибули відділення 2 та 3 Державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області”, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Повідомляється, що вогнеборці о 19:58 локалізували пожежу площею 300 кв м, 20:10 — ліквідували.
Додатково, у прес-службі ДСНС повідомили, що на місці працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
“Також цього дня на території Балабанівського лісового урочища в Корабельному районі м. Миколаєва горіла хвойна підстилка. Пожежу площею 0,02 га гасили рятувальники 5 ДПРЧ спільно з працівниками лісгоспу”, — додають рятувальники.
За версією рятувальників, ймовірні причини обох випадків — підпали.
Нагадаємо, сьогодні ввечері на Рівненській АЕС відбулася пожежа, відключено 3 енергоблок.