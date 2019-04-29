В Николаеве в один день горели камыши и хвойная подстилка в разных районах города

“28 апреля в 19:36 по экстренному номеру „101“ поступила информация о пожаре тростника на территории береговой линии микрорайона Намыв по ул. Лазурной г. Николаева. К месту прибыли отделения 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области”, — говорится в сообщении спасателей.

Сообщается, что пожарные в 19:58 локализовали пожар площадью 300 кв м, а в 20:10 — пожар ликвидирован.

Дополнительно, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что на месте работало 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

“Также в этот день на территории Балабановского лесного урочища в Корабельном районе г. Николаева горела хвойная подстилка. Пожар площадью 0,02 га тушили спасатели 5 ГПРО совместно с работниками лесхоза”, — добавляют спасатели.

По версии спасателей, вероятные причины обоих случаев — поджоги.

Напомним, сегодня вечером на Ровенской АЭС произошел пожар, отключено 3 энергоблок.