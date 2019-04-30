При пожежі на свинокомплексі в Одеській області загинули 80 свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Одеській області сталася пожежа на свинокомплексі, внаслідок чого загинуло 80 голів свиней. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.
Так, 30 квітня о 06:43 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що за межами м. Болград горить свинокомплекс.
"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить дах корпусу свинокомплексу. Вогнеборці локалізували пожежу о 07:16 та ліквідували 07:38 на площі 400 м кв. Внаслідок пожежі загинуло 80 голів свиней, врятовано поруч розташований корпус та 120 голів свиней", - йдеться в повідомленні.
На місці пожежі отримав отруєння продуктами горіння чоловік 1990 року народження. Його госпіталізували до медзакладу.
Зараз причина пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНН, у Києві сталася пожежа у притулку для котів. Під час гасіння вдалося врятувати 30 тварин, але 5 котів загинули.