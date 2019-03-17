При нападении исламистов в Мали погиб 21 военнослужащий

"По предварительной информации, выявлено 21 тело", - сообщил источник агентства в военных кругах.

Ранее сообщалось о гибели 16 военнослужащих.

Отмечается, что атака была осуществлена исламистским террористическим группировкам, которая возглавляется дезертиром из армии Мали. Название группировки не уточняется.

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Напомним, в Израиле палестинский террорист убил одного и ранил еще двух человек.