При нападі ісламістів в Малі загинув 21 військовослужбовець
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Щонайменше 21 військовослужбовець Збройних сил Малі загинув під час нападу ісламістів на військову базу в населеному пункті Діура в центральній частині країни. Про це в неділю повідомило AFP, передає УНН.
“За попередньою інформацією, виявлено 21 тіло”, — повідомило джерело агентства у військових колах.
Раніше повідомлялось про загибель 16 військовослужбовців.
Відзначається, що атака була здійснена ісламістським терористичним угрупованням, яка очолюється дезертиром з армії Малі. Назва угруповання не уточнюється.
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Нагадаємо, в Ізраїлі палестинський терорист убив одного та поранив ще двох осіб.