При Минздраве создадут "горячую линию" для тех, кому отказали в тесте на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. При Министерстве здравоохранения будет работать "горячая линия" для людей, которым медицинские работники отказали в тесте на коронавирус. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Также сегодня-завтра будет обнародован очередной алгоритм, в который каждому можно будет сообщить о случаях отказа от тестирования медицинским работником или работником учреждения здравоохранения. Это будет отдельная "горячая линия" в Минздраве, и каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказ от тестирования в период эпидемии не должен рассматриваться вообще", - сказал Ляшко.
Он также сообщил, что по его мнению, в Украине сейчас проводится не намного меньше количества тестов, чем в других странах европейского региона в аналогичный период развития эпидемии.
"Сегодня мы имеем около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с диагностированием не является проблемным. Украина готова тестировать, и буквально на выходных - собирались у министра здравоохранения и четко прорабатывали стратегию увеличения количества тестов для того, чтобы обеспечить тестированием все случаи", - добавил замминистра.
Как сообщалось ранее в УНН, ПЦР-тесты на коронавирус от украинского производителя будут на следующей неделе.
Напомним, в Украине уже зафиксировано 1319 случаев COVID-19.