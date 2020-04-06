ПЛР-тести на коронавірус від українського виробника будуть наступного тижня - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я очікують отримати 20 тисяч ПЛР-тестів від українського виробника на наступному тижні. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"ПЛР-тести від українського виробника ми очікуємо отримати у кількості 20 тисяч ПЛР-систем, які дозволять протестувати близько 2 млн досліджень. Тести повинні бути вже на наступному тижні. Український виробник готовий виробляти близько 1000 ПЛР-тестів на добу", - повідомив Ляшко.
З його слів, це має дозволити покрити всю потребу в проведенні тестування, яка необхідна для реагування на епідемію коронавірусної хвороби на території України.
Як повідомляв УНН, три українські компанії розробляють тест-системи для виявлення COVID-19.