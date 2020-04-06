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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75892 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89400 просмотра

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ПЦР-тесты на коронавирус от украинского производителя будут на следующей неделе - Минздрав

ПЦР-тесты на коронавирус от украинского производителя будут на следующей неделе - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 11411 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения ожидают получить 20 000 ПЦР-тестов от украинского производителя на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"ПЦР-тесты от украинского производителя мы ожидаем получить в количестве 20 000 ПЦР-систем, которые позволят протестировать около 2 млн исследований. Тесты должны быть уже на следующей неделе. Украинский производитель готов производить около 1000 ПЦР-тестов в сутки", - сообщил Ляшко.

По его словам, это должно позволить покрыть всю потребность в проведении тестирования, которая необходима для реагирования на эпидемию коронавирусной болезни на территории Украины.

Как сообщал УНН, три украинские компании разрабатывают тест-системы для выявления COVID-19.

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