ПЦР-тесты на коронавирус от украинского производителя будут на следующей неделе - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения ожидают получить 20 000 ПЦР-тестов от украинского производителя на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"ПЦР-тесты от украинского производителя мы ожидаем получить в количестве 20 000 ПЦР-систем, которые позволят протестировать около 2 млн исследований. Тесты должны быть уже на следующей неделе. Украинский производитель готов производить около 1000 ПЦР-тестов в сутки", - сообщил Ляшко.
По его словам, это должно позволить покрыть всю потребность в проведении тестирования, которая необходима для реагирования на эпидемию коронавирусной болезни на территории Украины.
Как сообщал УНН, три украинские компании разрабатывают тест-системы для выявления COVID-19.