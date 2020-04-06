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При МОЗ створять "гарячу лінію" для тих, кому відмовили у тесті на коронавірус

При МОЗ створять "гарячу лінію" для тих, кому відмовили у тесті на коронавірус

Київ • УНН

 • 13366 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. При Міністерстві охорони здоров’я працюватиме "гаряча лінія" для людей, яким медичні працівники відмовили у тесті на коронавірус. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Також сьогодні-завтра буде оприлюднено черговий алгоритм, в який кожному можна буде повідомити про випадки відмови від тестування медичним працівником або працівником закладу охорони здоров’я. Це буде окрема "гаряча лінія" в МОЗ, і кожен випадок відмови від тестування буде розібрано в індивідуальному порядку, оскільки відмова від тестування у період епідемії не повинна розглядатись взагалі", - сказав Ляшко.

Він також повідомив, що на його думку, в Україні наразі проводиться не набагато менше кількості тестувань, аніж в інших країнах європейського регіону в аналогічний період розвитку епідемії.

"Сьогодні ми маємо близько 250 тис. тестів для ПЦР-діагностики, тому питання з діагностуванням не є проблемним. Україна готова тестувати, і буквально на вихідних - збирались у міністра охорони здоров’я і чітко пропрацьовували стратегію збільшення кількості тестувань для того, щоб забезпечити тестуванням всі випадки", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося раніше в УНН, ПЛР-тести на коронавірус від українського виробника будуть наступного тижня.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 1319 випадків COVID-19.

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