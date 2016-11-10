Президенты Украины и Беларуси договорились активизировать политический диалог
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Собеседники договорились активизировать политический диалог, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Собеседники договорились активизировать политический диалог на всех уровнях. Президенты Украины и Беларуси обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении.
Кроме того, П.Порошенко и А.Лукашенко приаетствовали положительные результаты Межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, очередное заседание которой состоялось 10 ноября в Минске.
Президенты констатировали положительную динамику двусторонней торговли, в частности рост товарооборота между Украиной и Беларусью.
Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 октября, что Беларусь не будет ввязываться в военные конфликты, ни в Сирии, ни в Украине.