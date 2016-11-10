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15 марта, 19:03 • 111606 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Президенты Украины и Беларуси договорились активизировать политический диалог

Президенты Украины и Беларуси договорились активизировать политический диалог

Киев • УНН

 • 8908 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Собеседники договорились активизировать политический диалог, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Собеседники договорились активизировать политический диалог на всех уровнях. Президенты Украины и Беларуси обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко и А.Лукашенко приаетствовали положительные результаты Межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, очередное заседание которой состоялось 10 ноября в Минске.

Президенты констатировали положительную динамику двусторонней торговли, в частности рост товарооборота между Украиной и Беларусью.

Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 октября, что Беларусь не будет ввязываться в военные конфликты, ни в Сирии, ни в Украине.

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