Президенти України та Білорусі домовились активізувати політичний діалог
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Співрозмовники домовились активізувати політичний діалог, передає УНН з посиланням на пресс-службу Глави держави.
"Співрозмовники домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях. Президенти України та Білорусі також обговорили співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.
Крім того, П.Порошенко та О.Лукашенко привітали позитивні результати Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торгово-економічної співпраці, чергове засідання якої відбулося 10 листопада у Мінську.
Президенти констатували позитивну динаміку двосторонньої торгівлі, зокрема ріст товарообігу між Україною та Білоруссю.
Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 7 жовтня, що Білорусь не буде вплутуватися у військові конфлікти, ані в Сирії, ані в Україні.