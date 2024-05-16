Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке

Провел телефонный разговор с Президентом Либерии Джозефом Ньюма Боакаем. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Сегодня во время телефонного разговора Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Президента Либерии Джозефа Ньюма Боакаема о последствиях вооруженной агрессии рф против Украины и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке.

Поблагодарил за принципиальную позицию Республики Либерия по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - заявил Владимир Зеленский.

Стороны также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, который должен стать важным этапом в консолидации международных усилий для установления мира.

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