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Президенти України та Ліберії обговорили агресію рф в Україні та її вплив на продовольчу безпеку в Африці

Президенти України та Ліберії обговорили агресію рф в Україні та її вплив на продовольчу безпеку в Африці

Київ • УНН

 • 26192 перегляди

Президент Зеленський обговорив наслідки збройної агресії рф проти України та її вплив на продовольчу безпеку в Африці в телефонній розмові з президентом Ліберії Боакаєм.

Провів телефонну розмову з Президентом Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні під час телефонної розмови Президент України Володимир Зеленський поінформував Президента Ліберії Джозефа Ньюма Боакаєма про наслідки збройної агресії рф проти України та її вплив на продовольчу безпеку в Африці.

Подякував за принципову позицію Республіки Ліберія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України

- заявив Володимир Зеленський.

Сторони також обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який має стати важливим етапом у консолідації міжнародних зусиль задля встановлення миру.

Кулеба здійснив перший в історії дипломатичних відносин візит до Ліберії26.07.23, 22:49 • 151258 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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