Президенти України та Ліберії обговорили агресію рф в Україні та її вплив на продовольчу безпеку в Африці
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив наслідки збройної агресії рф проти України та її вплив на продовольчу безпеку в Африці в телефонній розмові з президентом Ліберії Боакаєм.
Провів телефонну розмову з Президентом Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Сьогодні під час телефонної розмови Президент України Володимир Зеленський поінформував Президента Ліберії Джозефа Ньюма Боакаєма про наслідки збройної агресії рф проти України та її вплив на продовольчу безпеку в Африці.
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