Президента призвали провести проверку дорожных работ в Днепре

"Провести проверку качества дорожных работ и дорожной разметки в г.. Днепр", - говорится в тексте петиции № 22/035845-эп.

Автор петиции - Святослав Меринов.

Петиция была зарегистрирована 13 апреля и пока набрала 34 голоса из 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 87 дней.

Напомним, дорожную разметку в Запорожье будет наносить компания, которую подозревают в финансовых махинациях. Речь идет о компании "Автомагистраль", которая определена победителем тендера Запорожского горсовета стоимостью более 3 млн грн.