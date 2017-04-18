Президента закликали провести перевірку дорожніх робіт в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали провести перевірку якості дорожніх робіт і дорожньої розмітки в місті Дніпро. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президента України, передає УНН.
“Провести перевірку якості дорожніх робіт і дорожньої розмітки в м. Дніпро”, — йдеться у тексті петицій № 22/035845-еп.
Автор петиції - Святослав Мерінов.
Петиція була зареєстрована 13 квітня і наразі набрала 34 голоси із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишився 87 днів.
Нагадаємо, дорожню розмітку в Запоріжжі буде наносити компанія, яку підозрюють у фінансових махінаціях. Йдеться про компанію “Автомагістраль”, яка визначена переможцем тендеру Запорізької міськради вартістю понад 3 млн грн.