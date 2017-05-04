Президента призвали разрешить оспаривать законы и изменения в законы, принятые ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали предоставить возможность обжаловать в судебном порядке законы и изменения в законы, принятые Верховной Радой Украины. Соответствующую петицию зарегистрирован на сайте петиций Президенту Украины, передает УНН.
С целью утверждения и обеспечения прав и свобод человека, в тексте петиции предлагают дополнить п.1 ч.1 ст.171-1 КАС Украины после слов "кроме конституционности" словом "нормативно-правовых актов".
Автором петиции выступил Шепеленко Андрей Юрьевич.
В результате данный пункт изменится на: законности (кроме конституционности) нормативно-правовых актов, постановлений Верховной Рады Украины, указов и распоряжений Президента Украины.
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Автор отметил, что согласно ст. 8 Конституции Украины, в Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.
Статьей 171-1 Кодекса административного судопроизводства Украины установлено теоретическую возможность обжалования нормативно-правового акта законодательного органа власти, а именно Верховной Рады, однако ч.1 этой статьи, не предусматривает обжалования актов Верховной Рады, поскольку слова "АКТ Верховной Рады" отсутствуют в перечне ч .1 ст.171-1 КАС Украины.
"Таким образом, в случае, если закон (нормативно-правовой акт), или изменения в закон противоречат принципу законности, и нарушают права и свободы человека и гражданина, обжаловать это в порядке административного судопроизводства", - отметил автор.
Петиция была зарегистрирована третьего мая и сейчас набрала 13 подписей с 25 тыс. Необходимых. К концу сбора подписей осталось 92 дня.