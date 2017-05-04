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Президента закликали дозволити оскаржувати закони та зміни до законів, прийняті ВРУ

Київ • УНН

 • 11461 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Президента України Петра Порошенко закликали надати можливість оскаржувати в судовому порядку закони та зміни до законів, прийняті Верховною Радою України. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.

Президента закликали дозволити оскаржувати закони та зміни до законів, прийняті ВРУ

З метою утвердження і забезпечення прав і свобод людини , у тексті петиції пропонують доповнити п.1 ч.1 ст.171-1 КАС України після слів “крім конституційності” словом “нормативно-правових актів”.

Автором петиції виступив Шепеленко Андрій Юрійович.

В результаті даний пункт зміниться на: законності (крім конституційності) нормативно-правових актів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України.

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Автор зазначив, що згідно із ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Статтею 171-1 Кодексом Адміністративного Судочинства України встановлено теоретичну можливість оскарження нормативно-правового акту законодавчого органу влади, а саме Верховної Ради, однак ч.1 цієї статті, не передбачає оскарження актів Верховної Ради, оскільки слова “АКТ Верховної Ради” відсутні в переліку ч.1 ст.171-1 КАС України.

“Таким чином, у разі, якщо закон (нормативно-правовий акт), або зміни до закону суперечать принципу законності , та порушують права і свободи людини і громадянина, оскаржити це в порядку адміністративного судочинства,” — зазначив автор.

Петиція була зареєстрована третього травня і наразі набрала 13 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.

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