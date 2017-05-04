Президента закликали дозволити оскаржувати закони та зміни до законів, прийняті ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президента України Петра Порошенко закликали надати можливість оскаржувати в судовому порядку закони та зміни до законів, прийняті Верховною Радою України. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
З метою утвердження і забезпечення прав і свобод людини , у тексті петиції пропонують доповнити п.1 ч.1 ст.171-1 КАС України після слів “крім конституційності” словом “нормативно-правових актів”.
Автором петиції виступив Шепеленко Андрій Юрійович.
В результаті даний пункт зміниться на: законності (крім конституційності) нормативно-правових актів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України.
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Автор зазначив, що згідно із ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Статтею 171-1 Кодексом Адміністративного Судочинства України встановлено теоретичну можливість оскарження нормативно-правового акту законодавчого органу влади, а саме Верховної Ради, однак ч.1 цієї статті, не передбачає оскарження актів Верховної Ради, оскільки слова “АКТ Верховної Ради” відсутні в переліку ч.1 ст.171-1 КАС України.
“Таким чином, у разі, якщо закон (нормативно-правовий акт), або зміни до закону суперечать принципу законності , та порушують права і свободи людини і громадянина, оскаржити це в порядку адміністративного судочинства,” — зазначив автор.
Петиція була зареєстрована третього травня і наразі набрала 13 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.