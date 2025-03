Президента Финляндии встретили в Украине хлебом-солью

"Официальный визит президента Ниинистё в Украину начался традиционным украинским хлебом-солью. Отличный день для украинского-финских отношений", - отметил дипломат.

Как сообщал УНН, 12 сентября с главой Финляндии Саули Ниинистё должен провести встречу Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Финляндии осуществляет официальный визит в Украину впервые за 5 лет.

Это будет первая встреча президентов Ниинистё и Зеленского. Пятый президент Украины Петр Порошенко осуществил официальный визит в Финляндию в январе 2017 года. Последний раз президент Саули Ниинистё посещал Украину в 2014 году.

