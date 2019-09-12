Президента Финляндии встретили в Украине хлебом-солью
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Официальный визит президента Финляндии Саули Ниинистё в Украину начался в четверг, 12 сентября. Об этом в Twitter написал советник в украинском посольстве в Финляндии Илья Квас, передает УНН.
"Официальный визит президента Ниинистё в Украину начался традиционным украинским хлебом-солью. Отличный день для украинского-финских отношений", - отметил дипломат.
Как сообщал УНН, 12 сентября с главой Финляндии Саули Ниинистё должен провести встречу Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Финляндии осуществляет официальный визит в Украину впервые за 5 лет.
Это будет первая встреча президентов Ниинистё и Зеленского. Пятый президент Украины Петр Порошенко осуществил официальный визит в Финляндию в январе 2017 года. Последний раз президент Саули Ниинистё посещал Украину в 2014 году.
The official visit of the President Niinistö to Ukraine started with traditional Ukrainian bread and salt welcome. Great day for relations! pic.twitter.com/nONRTUmIwM- Illya Kvas (@KvasIllya) September 12, 2019