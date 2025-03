Президента Фінляндії зустріли в Україні хлібом-сіллю

"Офіційний візит президента Нііністьо до України розпочався традиційним українським хлібом-сіллю. Чудовий день для українсько-фінських відносин", - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНН, 12 вересня з главою Фінляндії Саулі Нііністьо має провести зустріч Президент України Володимир Зеленський.

Президент Фінляндії здійснює офіційний візит до України вперше за 5 років.

Це буде перша зустріч президентів Нііністьо і Зеленського. П'ятий президент України Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Фінляндії в січні 2017 року. Останній раз президент Саулі Нііністьо відвідував Україну в 2014 році.

The official visit of the President Niinistö to Ukraine started with traditional Ukrainian bread and salt welcome. Great day for relations! pic.twitter.com/nONRTUmIwM

— Illya Kvas (@KvasIllya) September 12, 2019