Президент уволил еще одного члена НКРЭКУ

"Освободить Морозову Викторию Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в указе.

Как сообщал УНН, указом от 27 ноября Президент освободил Бориса Цыганенко от должности члена НКРЭКУ.

Напомним, 12 декабря П.Порошенко подписал закон, который позволяет ему назначать членов НКРЭКУ.