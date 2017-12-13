Президент уволил еще одного члена НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко уволил с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Викторию Морозову. Соответствующий указ подписал глава государства 13 декабря передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Освободить Морозову Викторию Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в указе.
Как сообщал УНН, указом от 27 ноября Президент освободил Бориса Цыганенко от должности члена НКРЭКУ.
Напомним, 12 декабря П.Порошенко подписал закон, который позволяет ему назначать членов НКРЭКУ.