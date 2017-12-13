Президент звільнив ще одного члена НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Вікторію Морозову. Відповідний указ підписав Глава держави 13 грудня, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Звільнити Морозову Вікторію Іванівну з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться в указі.
Як повідомляв УНН, указом від 27 листопада Президент звільнив Бориса Циганенка з посади члена НКРЕКП.
Нагадаємо, 12 грудня П.Порошенко підписав закон, який дозволяє йому призначати членів НКРЕКП.