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Президент звільнив ще одного члена НКРЕКП

Президент звільнив ще одного члена НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Вікторію Морозову. Відповідний указ підписав Глава держави 13 грудня, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Звільнити Морозову Вікторію Іванівну з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться в указі.

Як повідомляв УНН, указом від 27 листопада Президент звільнив Бориса Циганенка з посади члена НКРЕКП.

Нагадаємо, 12 грудня П.Порошенко підписав закон, який дозволяє йому призначати членів НКРЕКП.

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