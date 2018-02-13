Президент уволил гендиректора "Укроборонпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Романа Романова с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в президентском указе №№26/2018 от 12 февраля, передает УНН.
"Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в документе.
Напомним, накануне Р.Романов заявил, что принял решение оставить свой пост главы ГК "Укроборонпром".
Ранее Кабмин обратился к Президенту относительно увольнения главы "Укроборонпрома".