Президент звільнив гендиректора "Укроборонпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Романа Романова з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Про це йдеться у президентському указі №№26/2018 від 12 лютого, передає УНН.
"Звільнити Романова Романа Анатолійовича з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром", - сказано у документі.
Нагадаємо, напередодні Р.Романов заявив, що прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром".
Раніше Кабмін звернувся до Президента щодо звільнення голови "Укроборонпрому".