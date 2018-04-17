Президент собирает лидеров фракций по закону о нацбезопасности - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко собирает во вторник лидеров парламентских фракций возможно для обсуждения законопроекта о национальной безопасности. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в Верховной Раде.
"Президент собирает лидеров фракции возможно по закону о национальной безопасности", - сообщил источник.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко собирает сегодня, во вторник 17 апреля, на 14:30 лидеров парламентских фракций. Точная причина собрания пока не известна.
Напомним, председатель ВР Андрей Парубий уверен, что парламент уже этой весной выйдет на конечное голосования закона о национальной безопасности Украины.
Рада 5 апреля приняла в первом чтении законопроект о национальной безопасности.