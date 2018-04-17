Президент збирає лідерів фракцій щодо закону про нацбезпеку - джерело

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко збирає у вівторок лідерів парламентських фракцій можливо для обговорення законопроекту про національну безпеку. Про це кореспонденту УНН повідомило поінформоване джерело у Верховній Раді.

“Президент збирає лідерів фракції можливо щодо закону про національну безпеку”, — повідомило джерело.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко збирає сьогодні, у вівторок 17 квітня, на 14:30 лідерів парламентських фракцій. Точна причина зборів поки не відома.

Нагадаємо, голова ВР Андрій Парубій впевнений, що парламент вже цієї весни вийде на кінцеве голосування закону про національну безпеку України.

Рада 5 квітня ухвалила у першому читанні законопроект про національну безпеку.

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