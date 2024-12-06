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Президент Южной Кореи приказал арестовать лидера своей партии

Президент Южной Кореи приказал арестовать лидера своей партии

Киев  •  УНН

 • 7044 просмотра

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Президент Юн Сук Йоль приказал арестовать лидера правящей партии и оппозиции, объявив военное положение. Решение было отменено после голосования в парламенте, а рейтинг президента упал до 13%.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль приказал арестовать лидера правящей партии Хан Дон Хуна и объявил военное положение в стране, пишет УНН со ссылкой на BBC.

детали 

По словам заместителя директора Национальной разведывательной службы, в список арестов также вошли лидер главной оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ мэн, а также трое оппозиционных депутатов.

Режиссер Хун Чан Вон утверждает, что президент Южной Кореи пытался "использовать этот шанс, чтобы арестовать их и уничтожить". Это стало ясно при проведении политическими партиями  экстренных заседаний, на которых депутаты планировали провести голосование за импичмент Юна.

Представление будет принято, если за него проголосуют две трети депутатов.

Оппозиция имеет большинство в 300-местном парламенте, о том не хватает по крайней мере восьми депутатов от правящей партии, чтобы получить 200 голосов, необходимых для принятия представления об импичменте. Первым явным признаком того, что собственная партия Юн Сук Йоля теперь может голосовать вместе с оппозицией, является то, что лидер правящей партии Юна призвал к его немедленному отстранению, заявив, что он представляет "большую опасность" для демократии, если останется у власти.

Хан Дон Хун, председатель партии власти народа, ранее заявлял, что его партия не поддержит предложение оппозиции об импичменте. Однако позже он объявил, что есть доказательства того, что Юн отдал приказ об аресте ключевых политиков, включая Хан Дон Хуна, по "антигосударственным обвинениям".

Кроме того, Хан сказал, что Юн планировал заключить арестованных политиков в тюрьму в Центре заключения в Гвачхоне, городе к югу от Сеула. Он выразил обеспокоенность тем, что" экстремальные действия", такие как объявление военного положения, могут иметь место, если Юн останется на своем посту.

[Это] подвергает Республику Корея и ее народ большому риску.

- говорит председатель Партии народа.

Попытка Юна ввести военное положение шокировала страну и нервировала союзников Южной Кореи и финансовые рынки. Он ссылался на угрозы со стороны "антигосударственных сил" и Северной Кореи.

Но вскоре стало понятно, что его шаг был обусловлен не внешними угрозами, а его собственными внутриполитическими проблемами. Распоряжение внезапно отменили через несколько часов после того, как 190 депутатам удалось пройти в парламент и проголосовать против него — некоторые из них лазили по заборам и ломали баррикады, чтобы попасть в зал. оппозиционные депутаты обеспокоены тем, что снова будет попытка ввести военное положение. 

В столице Южной Кореи, Сеуле более двух дней продолжались уличные протесты с требованием отставки президента, а полиция заявила, что против него расследуют "восстание".

После отмены военного положения президента Южной Кореи никто не видел.

Опрос показал, что его рейтинг одобрения упал до рекордно низкого уровня – 13%. Но и до попытки внедрения военного положения, президент уже страдал от низких рейтингов популярности, обвинений в коррупции.

Напомним 

Юн Сок Йоль назначил Чхве Бен Хека новым министром обороны после отставки Ким Ен Хана. Смена руководства произошла после неудачной попытки введения военного положения и политического кризиса в стране. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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