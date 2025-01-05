Президент Южной Кореи подает в суд на 150 правоохранителей после попытки ареста
Киев • УНН
Отстраненный президент Южной Кореи Юн подает иск против 150 сотрудников правоохранительных органов, включая главу антикоррупционного агентства. Это ответ на неудачную попытку его ареста из-за обвинений в злоупотреблении властью.
Следователи безуспешно пытались арестовать отстраненного президента Южной Кореи Юна. В ответ глава государства объявил, что будет обращаться в суд.
Детали
По сообщению информационного агентства Yonhap, адвокат Юна заявил, что в понедельник он подаст жалобу против около 150 сотрудников правоохранительных органов, включая главу антикоррупционного агентства Южной Кореи.
Контекст
Юн находится под следствием после того, как 3 декабря он на короткое время объявил военное положение из-за бюджетных споров с оппозицией. Позже парламент проголосовал за его импичмент. Конституционный суд сейчас пересматривает это решение.
Юну выдвинуты обвинения в злоупотреблении властью и подстрекательстве к мятежу.
Дополнение
Нынешний министр финансов и вице-премьер-министр Чхве Сан Мок временно отвечает за государственные дела.
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