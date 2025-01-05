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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Южной Кореи подает в суд на 150 правоохранителей после попытки ареста

Президент Южной Кореи подает в суд на 150 правоохранителей после попытки ареста

Киев  •  УНН

 • 5580 просмотра

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Отстраненный президент Южной Кореи Юн подает иск против 150 сотрудников правоохранительных органов, включая главу антикоррупционного агентства. Это ответ на неудачную попытку его ареста из-за обвинений в злоупотреблении властью.

Следователи безуспешно пытались арестовать отстраненного президента Южной Кореи Юна. В ответ глава государства объявил, что будет обращаться в суд.

Детали

По сообщению информационного агентства Yonhap, адвокат Юна заявил, что в понедельник он подаст жалобу против около 150 сотрудников правоохранительных органов, включая главу антикоррупционного агентства Южной Кореи. 

Контекст

Юн находится под следствием после того, как 3 декабря он на короткое время объявил военное положение из-за бюджетных споров с оппозицией. Позже парламент проголосовал за его импичмент. Конституционный суд сейчас пересматривает это решение.

Юну выдвинуты обвинения в злоупотреблении властью и подстрекательстве к мятежу.

Дополнение

Нынешний министр финансов и вице-премьер-министр Чхве Сан Мок временно отвечает за государственные дела.

Южная Корея составит расшифровку записей разговоров с Boeing, после авиакатастрофы5 янв. 2025, 11:20 • 9741 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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