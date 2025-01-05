Президент Південної Кореї подає до суду на 150 правоохоронців після спроби арешту
Київ • УНН
Відсторонений президент Південної Кореї Юн подає позов проти 150 співробітників правоохоронних органів, включаючи голову антикорупційного агентства. Це відповідь на невдалу спробу його арешту через звинувачення у зловживанні владою.
Слідчі безуспішно намагалися заарештувати відстороненого президента Південної Кореї Юна. У відповідь глава держави оголосив, що буде звертатися до суду.
Деталі
За повідомленням інформаційного агентства Yonhap, адвокат Юна заявив, що в понеділок він подасть скаргу проти близько 150 співробітників правоохоронних органів, включаючи голову антикорупційного агентства Південної Кореї.
Контекст
Юн перебуває під слідством після того, як 3 грудня він на короткий час оголосив воєнний стан через бюджетні суперечки з опозицією. Пізніше парламент проголосував за його імпічмент. Конституційний суд наразі переглядає це рішення.
Юну висунуті звинувачення у зловживанні владою та підбурюванні до заколоту.
Доповнення
Нинішній міністр фінансів і віцепрем'єр-міністр Чхве Сан Мок тимчасово відповідає за державні справи.
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