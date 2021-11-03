Президент Египта приказал правительству переехать в новую столицу

Детали

По словам представителя Басама Ради, президент Абдель Фаттах эль-Сисси поручил правительству начать шестимесячный испытательный период работы нового комплекса, начиная с 1 декабря.

Город стоимостью 45 миллиардов долларов является крупнейшим из мегапроектов, запущенных Эль-Сисси с момента вступления в должность в 2014 году. Его строят примерно в 45-ти километрах к востоку от Каира. Там планируют разместить 6,5 млн человек.

Критики назвали новую столицу "тщеславным проектом", утверждая, что ее стоимость можно было бы лучше положить на восстановление разрушенной экономики и восстановления Каира.

Но правительство утверждало, что новая административная столица страны необходима для поглощения бурного населения Каира, которое удвоится до 40 миллионов к 2050 году. Президент также сказал, что новая столица и другие проекты, будут включать новые дороги и жилые комплексы и расширение Суэцкого оканалу, привлечение инвесторов и создание рабочих мест для более чем 100 миллионов людей.

В новой столице разместится президентство, Кабинет министров, парламент и министерства. Планировщики обещают общественный парк, аэропорт, оперный театр, спортивный комплекс и 20 небоскребов, включая самый высокий в Африке, на высоте 345 метров.

Государственная ежедневная газета Египта Al-Ahram сообщила, что правительство планировало перевести 52 300 государственных служащих в новую столицу до середины 2020 года, но его планы были отложены из-за пандемии коронавируса.

Добавим

Перенос властных структур за пределы Каира станет первым после мусульманского завоевания Египта в 7-м веке.