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Президент Єгипту наказав уряду переїхати до нової столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Єгипту в середу наказав своїй адміністрації розпочати переміщення державних офісів наступного місяця в нову адміністративну столицю країни в пустелі під Каїром. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Президент Єгипту наказав уряду переїхати до нової столиці

Деталі

За словами речника Басама Раді, президент Абдель Фаттах ель-Сіссі доручив уряду розпочати шестимісячний випробувальний період роботи нового комплексу, починаючи з 1 грудня.

Місто вартістю 45 мільярдів доларів є найбільшим із мегапроектів, запущених Ель-Сіссі з моменту вступу на посаду в 2014 році. Його будують приблизнов 45-ти кілометрах на схід від Каїра. Там планують розмістити 6,5 млн осіб.

Критики назвали нову столицю "марнославним проектом", стверджуючи, що його вартість можна було б краще покласти на відновлення зруйнованої економіки та відновлення Каїра.

Але уряд стверджував, що нова адміністративна столиця країни є необхідною для поглинання бурхливого населення Каїра, яке подвоїться до 40 мільйонів до 2050 року. Президент також сказав, що нова столиця та інші проекти, будут включати нові дороги і житлові комплекси та розширення Суецького оканалу, залучення інвесторів та створення робочих місць для понад 100 мільйонів людей.

У новій столиці розміститься президентство, Кабінет міністрів, парламент та міністерства. Планувальники обіцяють громадський парк, аеропорт, оперний театр, спортивний комплекс і 20 хмарочосів, включаючи найвищий в Африці, на висоті 345 метрів.

Державна щоденна газета Єгипту Al-Ahram повідомила, що уряд планував перевести 52 300 державних службовців до нової столиці до середини 2020 року, але його плани були відкладені через пандемію коронавірусу.

Додамо

Перенесення владних структур за межі Каїра стане першим після мусульманського завоювання Єгипту в 7-му столітті.

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