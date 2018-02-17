Президент считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено понимание

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67908 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83593 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86283 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108856 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100851 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104762 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134392 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Президент считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено понимание

Президент считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено понимание

Киев  •  УНН

 • 10525 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено взаимопонимание. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга украинским журналистам в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.

"В том числе, мы (с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким - ред.) проговорили вопросы по закону... Мы ждем рассмотрения этого закона в польском Конституционном суде.

Этот вопрос волнует не только украинцев. Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, Польша является нашим адвокатом по вопросам европейской интеграции и мы должны делать все возможное для того, чтобы убирать с повестки дня вопросы, которые чувствительны, которые нас раскалывают, и объединяться вокруг чрезвычайно важных вопросов для Украины.

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Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером и мы найдем понимание", - подчеркнул Президент.

В то же время, глава государства считает, что, то, что первая встреча украинской и польской сторон на уровне вице-премьеров не пришла к конкретным датам по эксгумации, снятию запрета, воздержанию от раздражающих заявлений, то он остается оптимистом и уверен, что компромисс будет найден в ближайшее время.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко предостерег руководство Польши от шагов, которые могут поставить под угрозу достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.

"Президент призвал польское руководство от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - написал пресс-секретарь Президента С.Цеголко.

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