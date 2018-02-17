Президент считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено понимание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено взаимопонимание. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга украинским журналистам в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"В том числе, мы (с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким - ред.) проговорили вопросы по закону... Мы ждем рассмотрения этого закона в польском Конституционном суде.
Этот вопрос волнует не только украинцев. Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, Польша является нашим адвокатом по вопросам европейской интеграции и мы должны делать все возможное для того, чтобы убирать с повестки дня вопросы, которые чувствительны, которые нас раскалывают, и объединяться вокруг чрезвычайно важных вопросов для Украины.
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Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером и мы найдем понимание", - подчеркнул Президент.
В то же время, глава государства считает, что, то, что первая встреча украинской и польской сторон на уровне вице-премьеров не пришла к конкретным датам по эксгумации, снятию запрета, воздержанию от раздражающих заявлений, то он остается оптимистом и уверен, что компромисс будет найден в ближайшее время.
Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко предостерег руководство Польши от шагов, которые могут поставить под угрозу достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.
"Президент призвал польское руководство от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - написал пресс-секретарь Президента С.Цеголко.