Президент считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено понимание

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено взаимопонимание. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга украинским журналистам в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.