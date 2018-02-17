Президент вважає, що в історичних питаннях між Україною та Польщею буде знайдено порозуміння

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає, що в історичних питаннях між Україною та Польщею буде знайдено порозуміння. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час брифінгу українським журналістам у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.