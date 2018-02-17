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Президент вважає, що в історичних питаннях між Україною та Польщею буде знайдено порозуміння

Президент вважає, що в історичних питаннях між Україною та Польщею буде знайдено порозуміння

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає, що в історичних питаннях між Україною та Польщею буде знайдено порозуміння. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час брифінгу українським журналістам у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.

“В тому числі, ми (з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким — ред.) проговорили питання щодо закону... Ми чекаємо розгляду цього закону у польському Конституційному суді.

Це питання хвилює не тільки українців. Але, на моє глибоке переконання, Польща є нашим стратегічним партнером, Польща є нашим адвокатом у питаннях європейської інтеграції і ми маємо робити все можливе для того, щоби прибирати з порядку денного питання, які чутливі, які нас розколюють, і об’єднуватися навколо надзвичайно важливих питань для України.

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Мені здається, що ця позиція була підтримана польським Прем’єром і ми знайдемо порозуміння”, — наголосив Президент.

Водночас, Глава держави вважає, що, те, що перша зустріч української та польської сторін на рівні віце-прем’єрів не прийшла до конкретних дат з ексгумації, зняттю заборони, утриманню від дратівливих заяв, то він залишається оптимістом і впевнений, що компроміс буде знайдений найближчим часом.

Крім того, Президент України Петро Порошенко застеріг керівництво Польщі від кроків, які можуть поставити під загрозу досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань.

“Президент закликав польське керівництво від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань”, — написав прес-секретар Президента С.Цеголко.

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