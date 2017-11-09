Президент внес изменения в государственные стипендии для спортсменов, что изменили гражданство

Благодаря подписанному Указу в случае, если чемпионы и призеры ОИ, Паралимпийских и Дефлимпийских игр после прекращения спортивной карьеры в Украине начнут выступления других стран, то они будут лишены пожизненных стипендий.

Основные изменения предусматривают:

- не назначать или лишать пожизненной стипендии чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, которые после прекращения спортивной карьеры в Украине выступают на официальных международных соревнованиях других стран;

- обязать национальные федерации по видам спорта или спортивные федерации инвалидов, которые нарушали ходатайство о назначении государственных стипендий, подавать вовремя информацию о стипендиатов, которые выехали за границу на срок более двух месяцев, вернулись в Украину, прекратили деятельность по развитию физической культуры и спорта нарушили антидопинговое законодательство и т.д.;

- определить, что информацию о спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, которые получают такую ​​стипендию должны подавать Национальный комитет спорта инвалидов или спортивные федерации по видам спорта инвалидов (позицию согласован с Национальным комитетом спорта инвалидов);

- лишать государственной стипендии стипендиатов за употребление, распространение или побуждение к употреблению допинговых и других запрещенных антидопинговым законодательством веществ при наличии фактических доказательств;

- не лишать государственной стипендии чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, которые достигли пенсионного возраста и не имеют возможности участвовать в учебно-тренировочном процессе или деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

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