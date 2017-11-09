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The Washington Post

Президент вніс зміни в державні стипендії для спортсменів, які змінили громадянство

Київ • УНН

 • 10450 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс зміни до Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор відповідно, підписавши про це Указ під номером 353/2017. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Глави Держави.

Президент вніс зміни в державні стипендії для спортсменів, які змінили громадянство

Завдяки підписаному Указу у випадку, якщо чемпіони та призери ОІ, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор після припинення спортивної кар’єри в Україні розпочнуть виступи за інші країни, то їх буде позбавлено довічних стипендій.

Основні зміни передбачають:

- не призначати або позбавляти довічної стипендії чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, які після припинення спортивної кар’єри в Україні виступають на офіційних міжнародних змаганнях за інші країни;

- зобов'язати національні федерації з видів спорту або спортивні федерації інвалідів, які порушували клопотання про призначення державних стипендій, подавати вчасно інформацію щодо стипендіатів, які виїхали за кордон на строк понад два місяці, повернулись до України, припинили діяльність з розвитку фізичної культури і спорту, порушили антидопінгове законодавство, тощо;

- визначити, що інформацію щодо спортсменів з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, які отримують таку стипендію мають подавати Національний комітет спорту інвалідів або спортивні федерації з видів спорту інвалідів (позицію узгоджено з Національним комітетом спорту інвалідів);

- позбавляти державної стипендії стипендіатів за вживання, розповсюдження або спонукання до вживання допінгових та інших заборонених антидопінговим законодавством речовин за наявності фактичних доказів;

- не позбавляти державної стипендії чемпіонів і призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, які досягли пенсійного віку та не мають можливості брати участі у навчально-тренувальному процесі або діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху.

Як повідомляв УНН, Порошенко нагороджував тенісистку Еліну Світоліну орденом "За заслуги".

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