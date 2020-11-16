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Президент Армении призвал правительство Пашиняна уйти в отставку

Президент Армении призвал правительство Пашиняна уйти в отставку

Киев  •  УНН

 • 13052 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Армении Армен Саркисян призвал к проведению досрочных парламентских выборов и уйти в отставку правительство премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом Саркисян заявил во время своего обращения к народу, передает УНН.

В период между отставкой правительства и новыми досрочными выборами страной должно руководить правительство национального согласия, считает Саркисян.

“Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти в правительство национального согласия, обладающий высокой квалификацией”, — подчеркнул Саркисян.

Он также заявил, что одним из первых шагов должно стать возвращение переговорного процесса в формат Минской группы ОБСЕ.

Как сообщал УНН, армянская оппозиция продолжает протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписанного им соглашения с Азербайджаном и Россией о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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