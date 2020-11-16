Президент Вірменії закликав уряд Пашиняна піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян закликав до проведення позачергових парламентських виборів і піти у відставку уряд прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це Саркісян заявив під час свого звернення до народу, передає УНН.
У період між відставкою уряду і новими достроковими виборами країною має керувати уряд національної згоди, вважає Саркісян.
“Уряд повинен об’єктивно оцінити свій потенціал і представити в короткі терміни дорожню карту щодо проведення низки конституційних процесів, результатом яких стане можливість проведення дострокових парламентських виборів. До цього влада в країні повинна перейти до уряду національної згоди, що володіє високою кваліфікацією”, — підкреслив Саркісян.
Він також заявив, що одним з перших кроків має стати повернення переговорного процесу в формат Мінської групи ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, вірменська опозиція продовжує протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через підписану ним угоду з Азербайджаном і Росією про припинення боїв у Нагірному Карабасі.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.