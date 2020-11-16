Президент Вірменії закликав уряд Пашиняна піти у відставку

У період між відставкою уряду і новими достроковими виборами країною має керувати уряд національної згоди, вважає Саркісян.

“Уряд повинен об’єктивно оцінити свій потенціал і представити в короткі терміни дорожню карту щодо проведення низки конституційних процесів, результатом яких стане можливість проведення дострокових парламентських виборів. До цього влада в країні повинна перейти до уряду національної згоди, що володіє високою кваліфікацією”, — підкреслив Саркісян.

Він також заявив, що одним з перших кроків має стати повернення переговорного процесу в формат Мінської групи ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, вірменська опозиція продовжує протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через підписану ним угоду з Азербайджаном і Росією про припинення боїв у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.