Президент Украины впервые за историю двусторонних отношений созвонился с президентом Бахрейна

Президент Украины Владимир Зеленский и король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа провели первый в истории двусторонних отношений разговор. Обсудили, в частности, глобальную продовольственную безопасность и поддержку Формулы мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Провел телефонный разговор с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой. Это первый разговор с лидером Бахрейна за всю историю двусторонних отношений. А в прошлом году состоялся первый визит главы МИД Бахрейна Аз-Заяни в Украину. Надеюсь, что установление контактов на высшем уровне откроет новую страницу в украинско-бахрейнских отношениях - написал Президент.

По его словам, Зеленский с королем обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку Формулы мира.

"Поблагодарил за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по имплементации Формулы мира и пригласил на следующую встречу, которая состоится в Давосе", - указал Зеленский.

Также Президент рассказал об усилиях по обеспечению глобальной продовольственной стабильности.

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