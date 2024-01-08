Президент Украины впервые за историю двусторонних отношений созвонился с президентом Бахрейна
Зеленский и король Бахрейна обсудили продовольственную безопасность и Формулу мира в своем первом телефонном разговоре.
В Нижнем Тагиле взорвалась цистерна рядом с нефтебазой
Взрыв устройства, прикрепленного к цистерне, произошел возле нефтебазы в Нижнем Тагиле, второе устройство было найдено; о пострадавших не сообщается.
Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК
Двух военнослужащих Тернопольского ТЦК СП обвиняют в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин.
Зеленский созвонился с эмиром Кувейта: обсудили сотрудничество в энергетическом и аграрном секторах
Зеленский обсудил с эмиром Кувейта энергетическое и сельскохозяйственное сотрудничество, отметив взаимную поддержку и мирные усилия.
Пляжам Галисии грозит экологическая катастрофа из-за миллионов гранул, которые потерял контейнеровоз в португальских водах
Галисийские пляжи страдают от разлива пластиковых гранул после того, как контейнеровоз потерял свой груз, что побудило сотни волонтеров убирать загрязнение.
рф сформировала максимально агрессивный альянс: Подоляк о глобальной политике
Михаил Подоляк предупреждает, что россия, возглавляя агрессивный альянс, если не потерпит поражение в войне, то эскалирует конфликты во всем мире.
На фоне продвижения войск Израиля: палестинцы эвакуируются из больницы в центре Газы
На фоне продвижения войск ЦАХАЛа в Газе, палестинцы в панике эвакуируются из одной из главных больниц центральной части города.
Синоптики предупреждают о сильном гололеде на дорогах, I уровень опасности: погода на завтра
9-10 января ожидается гололедица на дорогах, ночью температура воздуха снизится до -20°C.
Ермак обсудил с госсекретарем Ватикана инициативу по возвращению депортированных детей
Ермак обсудил с кардиналом Паролином помощь Ватикана в возвращении депортированных украинских детей и подтвердил устойчивость Украины в условиях нападений.
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
Ожидается, что цены на продукты питания в Украине вырастут на 5-7% из-за сезонных факторов, влияющих на молочную, мясную и овощную продукцию, заявил Денис Марчук.