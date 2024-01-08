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Президент України вперше за історію двосторонніх відносин зідзвонився з президентом Бахрейну

Київ • УНН

 • 32409 перегляди

Зеленський та король Бахрейну обговорили продовольчу безпеку та Формулу миру у своїй першій телефонній розмові.

 Президент України Володимир Зеленський та король Бахрейну Хамад бін Іса аль-Халіфа провели першу в історії двосторонніх відносин розмову. Обговорили, зокрема, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Формули миру. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал Зеленського. 

Провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.  Це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин. А торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах

- написав Президент. 

За його словами, Зеленський з королем обговорив питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Формули миру.  

"Подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі", - вказав Зеленський. 

Також Президент розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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