Президент України вперше за історію двосторонніх відносин зідзвонився з президентом Бахрейну
Київ • УНН
Зеленський та король Бахрейну обговорили продовольчу безпеку та Формулу миру у своїй першій телефонній розмові.
Президент України Володимир Зеленський та король Бахрейну Хамад бін Іса аль-Халіфа провели першу в історії двосторонніх відносин розмову. Обговорили, зокрема, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Формули миру. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин. А торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах
За його словами, Зеленський з королем обговорив питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Формули миру.
"Подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі", - вказав Зеленський.
Також Президент розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності.
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