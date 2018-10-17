Президент: в Керчи случилось ужасное убийство

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - сказал Глава государства, отметив, что в поле зрения расследования относительно личности потенциального убийцы и ужасные последствия его действий.

Президент акцентировал на том, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане нашего государства.

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - сказал Петр Порошенко. Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.

Известно о 19 погибших, около 40 ранены.