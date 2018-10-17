Президент: у Керчі трапилося жахливе вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею теракт через події, що сталися у коледжі в окупованій Керчі. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з українською делегацією в Парламентській асамблеї Ради Європи, передає УНН.
“Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Мені прокуратура доповіла, що порушена кримінальна справа”, — сказав Глава держави, зазначивши, що у полі зору розслідування щодо особистості потенційного вбивці та жахливі наслідки його дій.
Президент акцентував на тому, що розслідування таких справ є важливим для України, адже Крим є українською територією і українці, що живуть в окупації на півострові — громадяни нашої держави.
“Чому для нас це так важливо? Тому, що це є українські громадяни. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося — це трагедія” сказав Петро Порошенко. Президент висловив співчуття українцям, які втратили дітей та близьких.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.
Наразі відомо про 19 загиблих, близько 40 поранені.