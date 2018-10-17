Президент: у Керчі трапилося жахливе вбивство

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею теракт через події, що сталися у коледжі в окупованій Керчі. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з українською делегацією в Парламентській асамблеї Ради Європи, передає УНН.