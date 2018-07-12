Президент США опубликовал "приятное" письмо от Ким Чен Ына
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо, полученное от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского президента.
В письме Ким Чен Ын отметил, что очень ценит усилия президента США в вопросе улучшения отношений между странами, а также считает важным саммит лидеров США и КНДР, который прошел в Сингапуре.
Его текст американский лидер решил опубликовать в своем официальном аккаунте в соцсети. В тексте письма написано, что: “Я глубоко благодарен за энергичные и чрезвычайные усилия, которые применяет Ваша Превосходительство господин президент для улучшения отношений между двумя странами и добросовестного выполнения совместного соглашения”.
Также северокорейский лидер выразил уверенность, что усилия обоих лидеров в развитии отношений между США и КНДР приведут к конкретным шагам, которые ускорят новую встречу.
Как сообщал УНН, Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать сохранение режима в КНДР.