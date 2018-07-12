Президент США опубликовал "приятное" письмо от Ким Чен Ына

В письме Ким Чен Ын отметил, что очень ценит усилия президента США в вопросе улучшения отношений между странами, а также считает важным саммит лидеров США и КНДР, который прошел в Сингапуре.

Его текст американский лидер решил опубликовать в своем официальном аккаунте в соцсети. В тексте письма написано, что: “Я глубоко благодарен за энергичные и чрезвычайные усилия, которые применяет Ваша Превосходительство господин президент для улучшения отношений между двумя странами и добросовестного выполнения совместного соглашения”.

Также северокорейский лидер выразил уверенность, что усилия обоих лидеров в развитии отношений между США и КНДР приведут к конкретным шагам, которые ускорят новую встречу.

Как сообщал УНН, Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать сохранение режима в КНДР.