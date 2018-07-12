Президент США опублікував "приємний" лист від Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп опублікував лист, отриманий від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського президента.
У листі Кім Чен Ин зазначив, що дуже цінує зусилля президента США у питанні поліпшення відносин між країнами, а також вважає важливим саміт лідерів США та КНДР, який пройшов у Сінгапурі.
Його текст американський лідер вирішив опублікувати у власному офіційному акаунті у соцмережі. У тексті листа написано, що: “Я глибоко вдячний за енергійні та надзвичайні зусилля, що вживає Ваша високоповажність пане президенте для поліпшення відносин між двома країнами та сумлінного виконання спільної угоди”.
Також північнокорейський лідер висловив впевненість, що зусилля обох лідерів у розвитку відносин між США та КНДР призведуть до конкретних кроків, які прискорять нову зустріч.
Як повідомляв УНН, Японія, США і Південна Корея готові гарантувати збереження режиму в КНДР.