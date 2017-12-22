Президент, скорее всего, на следующей неделе подпишет закон о медреформе - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, на следующей неделе подпишет закон о медицинской реформе. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что на следующей неделе Президент подпишет закон о медицинской реформе и мы перейдем к реализации этого закона", - сказал глава правительства.
Он также добавил, что внедрение в жизнь медреформы будет не простым.
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Как сообщал УНН, 19 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О финансовых гарантиях предоставления врачебных услуг и медицинских средств", поданный правительством.
Также напомним, Рада позволила Парубию подписать правительственную версию медреформы.