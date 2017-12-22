Президент, швидше за все, наступного тижня підпише закон про медреформу - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко, швидше за все, наступного тижня підпише закон про медичну реформу. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що на наступному тижні Президент підпише закон про медичну реформу і ми перейдемо до реалізації цього закону”, — сказав Глава уряду.
Він також додав, що впровадження в життя медреформи буде не простим.
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Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.
Також нагадаємо, Рада дозволила Парубію підписати урядову версію медреформи.