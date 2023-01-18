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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Президент Сербии: Крым и Донбасс - это Украина, мы не можем поддержать вторжение рф

Киев • УНН

 • 613170 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Сербии Александар Вучич в интервью Bloomberg заявил, что его страна не может поддержать полномасштабное вторжение россии, поскольку признает, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями, пишет УНН.

Президент Сербии: Крым и Донбасс - это Украина, мы не можем поддержать вторжение рф

Цитата

"Мы с самого начала говорили, что не в состоянии и не можем поддержать вторжение россии в Украину. Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина. Так и останется", - заявил Вучич.

Детали

Сообщается, что Сербия, традиционно один из ближайших союзников россии в Европе, пытается отойти от москвы на определенную дистанцию, поскольку война в Украине обостряет связи между двумя странами и их лидерами. В интервью Вучич отверг территориальные претензии президента рф владимира путина в Украине и предсказал, что в войне "худшее еще впереди".

Президент Сербии, который в последние годы имел десятки встреч с путиным и даже учил русский, чтобы иметь возможность поговорить с диктатором непосредственно, сказал, что не общался с ним "много месяцев". Также он отметил, что "было бы неправильно считать, что Сербия во всем поддерживает власть в москве".

"Мы не всегда радуемся некоторым их позициям. У нас традиционно хорошие отношения, но это не означает, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений, которые поступают из кремля", - сказал президент.

Напомним

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле во время переговоров в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем призвал страну присоединиться к санкциям против своего традиционного союзника - россии.

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