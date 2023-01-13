США закликають Сербію приєднатися до санкцій проти росії

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"Ми вважаємо, що країна (Сербія - ред.) повинна приєднатися до санкцій, і причина, чому ми так вважаємо, полягає в тому, що дії росії повинні бути не тільки засуджені, але й покарані", - сказав він.

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Шолле наголосив, що росія "щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України", тому країнам потрібно об’єднатися та переконатися, що така поведінка країни-агресора є неприйнятною.

Цього тижня радник Держдепу розпочав тур кількома балканськими країнами під час візиту, зосередженого на міжнародних зусиллях щодо сприяння нормалізації відносин між Косово та Сербією після тижнів підвищеної напруги. Колишня сербська провінція оголосила незалежність у 2008 році, чого Сербія та росія не визнають.

Нагадаємо

Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле заявив, що Вашингтон робить все можливе, щоб припинити роботу чвк "вагнера" в Сербії та інших країнах, де вона намагається бути присутньою.