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"Мы считаем, что страна (Сербия - ред.) должна присоединиться к санкциям, и причина, почему мы так считаем, заключается в том, что действия россии должны быть не только осуждены, но и наказаны", - сказал он.

Детали

Шолле подчеркнул, что россия "ежедневно ведет жестокую, неоправданную войну против Украины", поэтому странам нужно объединиться и убедиться, что такое поведение страны-агрессора является неприемлемым.

На этой неделе советник Госдепа начал тур по нескольким балканским странам во время визита, сосредоточенного на международных усилиях по содействию нормализации отношений между Косово и Сербией после недель повышенной напряженности. Бывшая сербская провинция объявила независимость в 2008 году, чего Сербия и россия не признают.

Напомним

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы прекратить работу "ЧВК Вагнера" в Сербии и других странах, где она пытается присутствовать.